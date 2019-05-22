، عملية الفجر.. دحر الحوثيين عن عدة مناطق في الضالع ،

- 1/2
- 2/2
حررت قوات الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية اليوم (الأربعاء)، عدداً من المناطق ودحرت عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية منها شمالي وغربي قعطبة بمحافظة الضالع جنوبي البلاد.
وأوضح موقع "سبتمبر نت" أن قوات الجيش الوطني والمقاومة أطلقتا فجراً عملية عسكرية واسعة في المناطق الغربية والشمالية لمديرية قعطبة بهدف تطهيرها من عناصر الميليشيا الحوثية.
وأضاف أن قوات الجيش نجحت حتى هذه الأثناء في تحرير مناطق وجبل الوعل وقرية قردح شمالي مديرية قعطبة وسط معارك ضارية.
وأشار الموقع إلى أن المعارك لا تزال جارية حتى اللحظة على أشدها وسط تقدم قوات الجيش الوطني باتجاه معسكر العللة ومناطق حمر غربي المديرية ذاتها.
وبين "سبتمبر نت" أن الميليشيا الانقلابية المدعومة من إيران تكبدت عشرات القتلى والجرحى، بالإضافة إلى انهيارات كبيرة تشهدها صفوفها، وفرار العشرات من مقاتليها من أرض المعارك تحت نيران قوات الجيش الوطني.
عملية الفجر.. دحر الحوثيين عن عدة مناطق في الضالعصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-22
حررت قوات الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية اليوم (الأربعاء)، عدداً من المناطق ودحرت عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية منها شمالي وغربي قعطبة بمحافظة الضالع جنوبي البلاد.
وأوضح موقع "سبتمبر نت" أن قوات الجيش الوطني والمقاومة أطلقتا فجراً عملية عسكرية واسعة في المناطق الغربية والشمالية لمديرية قعطبة بهدف تطهيرها من عناصر الميليشيا الحوثية.
وأضاف أن قوات الجيش نجحت حتى هذه الأثناء في تحرير مناطق وجبل الوعل وقرية قردح شمالي مديرية قعطبة وسط معارك ضارية.
وأشار الموقع إلى أن المعارك لا تزال جارية حتى اللحظة على أشدها وسط تقدم قوات الجيش الوطني باتجاه معسكر العللة ومناطق حمر غربي المديرية ذاتها.
وبين "سبتمبر نت" أن الميليشيا الانقلابية المدعومة من إيران تكبدت عشرات القتلى والجرحى، بالإضافة إلى انهيارات كبيرة تشهدها صفوفها، وفرار العشرات من مقاتليها من أرض المعارك تحت نيران قوات الجيش الوطني.
22 مايو 2019 - 17 رمضان 1440
08:36 PM
الجيش اليمني والمقاومة كبدا الميليشيا قتلى وجرحى
حررت قوات الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية اليوم (الأربعاء)، عدداً من المناطق ودحرت عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية منها شمالي وغربي قعطبة بمحافظة الضالع جنوبي البلاد.
وأوضح موقع "سبتمبر نت" أن قوات الجيش الوطني والمقاومة أطلقتا فجراً عملية عسكرية واسعة في المناطق الغربية والشمالية لمديرية قعطبة بهدف تطهيرها من عناصر الميليشيا الحوثية.
وأضاف أن قوات الجيش نجحت حتى هذه الأثناء في تحرير مناطق وجبل الوعل وقرية قردح شمالي مديرية قعطبة وسط معارك ضارية.
وأشار الموقع إلى أن المعارك لا تزال جارية حتى اللحظة على أشدها وسط تقدم قوات الجيش الوطني باتجاه معسكر العللة ومناطق حمر غربي المديرية ذاتها.
وبين "سبتمبر نت" أن الميليشيا الانقلابية المدعومة من إيران تكبدت عشرات القتلى والجرحى، بالإضافة إلى انهيارات كبيرة تشهدها صفوفها، وفرار العشرات من مقاتليها من أرض المعارك تحت نيران قوات الجيش الوطني.
، عملية الفجر.. دحر الحوثيين عن عدة مناطق في الضالع ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر عملية الفجر.. دحر الحوثيين عن عدة مناطق في الضالع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.