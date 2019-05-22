، عملية الفجر.. دحر الحوثيين عن عدة مناطق في الضالع ،

محمد بن مسعود - الدمام - الجيش اليمني والمقاومة كبدا الميليشيا قتلى وجرحى

حررت قوات الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية اليوم (الأربعاء)، عدداً من المناطق ودحرت عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية منها شمالي وغربي قعطبة بمحافظة الضالع جنوبي البلاد.

وأوضح موقع "سبتمبر نت" أن قوات الجيش الوطني والمقاومة أطلقتا فجراً عملية عسكرية واسعة في المناطق الغربية والشمالية لمديرية قعطبة بهدف تطهيرها من عناصر الميليشيا الحوثية.

وأضاف أن قوات الجيش نجحت حتى هذه الأثناء في تحرير مناطق وجبل الوعل وقرية قردح شمالي مديرية قعطبة وسط معارك ضارية.

وأشار الموقع إلى أن المعارك لا تزال جارية حتى اللحظة على أشدها وسط تقدم قوات الجيش الوطني باتجاه معسكر العللة ومناطق حمر غربي المديرية ذاتها.

وبين "سبتمبر نت" أن الميليشيا الانقلابية المدعومة من إيران تكبدت عشرات القتلى والجرحى، بالإضافة إلى انهيارات كبيرة تشهدها صفوفها، وفرار العشرات من مقاتليها من أرض المعارك تحت نيران قوات الجيش الوطني.