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طالبت فرنسا اليوم (الأربعاء)، بالتحقق من أنباء استخدام النظام السوري للأسلحة الكيماوية ضد المدنيين خلال الأسبوع الجاري.
وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية أنه ينبغي بحث صحة الأنباء الجديدة التي أفادت بأن النظام السوري يستخدم أسلحة كيماوية.
وأشارت الوزارة إلى أنها تتابع بقلق هذه الأنباء التي تستدعي البحث، مجددة ثقة باريس الكاملة في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت أمس أنها ترى دلائل على أن النظام السوري ربما استخدم أسلحة كيماوية، بما في ذلك هجوم بغاز الكلور في شمال غرب سوريا الأحد الماضي.
فرنسا تطالب بالتحقق من استخدام النظام السوري "الكيماوي" ضد المدنيين مجدداًصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-22
طالبت فرنسا اليوم (الأربعاء)، بالتحقق من أنباء استخدام النظام السوري للأسلحة الكيماوية ضد المدنيين خلال الأسبوع الجاري.
وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية أنه ينبغي بحث صحة الأنباء الجديدة التي أفادت بأن النظام السوري يستخدم أسلحة كيماوية.
وأشارت الوزارة إلى أنها تتابع بقلق هذه الأنباء التي تستدعي البحث، مجددة ثقة باريس الكاملة في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت أمس أنها ترى دلائل على أن النظام السوري ربما استخدم أسلحة كيماوية، بما في ذلك هجوم بغاز الكلور في شمال غرب سوريا الأحد الماضي.
22 مايو 2019 - 17 رمضان 1440
08:29 PM
غداة إعلان أمريكا الاشتباه بتورطه في هجوم بغاز الكلور
طالبت فرنسا اليوم (الأربعاء)، بالتحقق من أنباء استخدام النظام السوري للأسلحة الكيماوية ضد المدنيين خلال الأسبوع الجاري.
وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية أنه ينبغي بحث صحة الأنباء الجديدة التي أفادت بأن النظام السوري يستخدم أسلحة كيماوية.
وأشارت الوزارة إلى أنها تتابع بقلق هذه الأنباء التي تستدعي البحث، مجددة ثقة باريس الكاملة في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت أمس أنها ترى دلائل على أن النظام السوري ربما استخدم أسلحة كيماوية، بما في ذلك هجوم بغاز الكلور في شمال غرب سوريا الأحد الماضي.
، فرنسا تطالب بالتحقق من استخدام النظام السوري "الكيماوي" ضد المدنيين مجدداً ،
المصدر : الخليج 365
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