محمد بن مسعود - الدمام - إثر أمطار غزيرة سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب شهدت محافظة السليل هطول أمطار غزيرة سالت على إثرها بعض الأودية وقطعت السيول المنقولة الطريق العام شمال المحافظة. وكانت السيول الجارية قد عبرت بعض الطرقات العامة بالمحافظة مثل طريق الحسي وغيرها من الطرقات بالمحافظة فيما لم تسجل هذه السيول حتى اللحظة أي خسائر ولله الحمد. بدوره وجّه أمن الطرق رسالة تحذير لعابري طريق (الأفلاج- السليل ) بأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة نظراً للسيول المنقولة والقادمة من وادي حمام. بالصور.. سيول منقولة تقطع الطريق العام شمال السليل مسلّم الهواملة الخليج 365 2019-05-22 شهدت محافظة السليل هطول أمطار غزيرة سالت على إثرها بعض الأودية وقطعت السيول المنقولة الطريق العام شمال المحافظة. وكانت السيول الجارية قد عبرت بعض الطرقات العامة بالمحافظة مثل طريق الحسي وغيرها من الطرقات بالمحافظة فيما لم تسجل هذه السيول حتى اللحظة أي خسائر ولله الحمد. بدوره وجّه أمن الطرق رسالة تحذير لعابري طريق (الأفلاج- السليل ) بأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة نظراً للسيول المنقولة والقادمة من وادي حمام. Advertisements 22 مايو 2019 - 17 رمضان 1440 08:01 PM إثر أمطار غزيرة سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب إثر أمطار غزيرة سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب شهدت محافظة السليل هطول أمطار غزيرة سالت على إثرها بعض الأودية وقطعت السيول المنقولة الطريق العام شمال المحافظة. وكانت السيول الجارية قد عبرت بعض الطرقات العامة بالمحافظة مثل طريق الحسي وغيرها من الطرقات بالمحافظة فيما لم تسجل هذه السيول حتى اللحظة أي خسائر ولله الحمد. بدوره وجّه أمن الطرق رسالة تحذير لعابري طريق (الأفلاج- السليل ) بأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة نظراً للسيول المنقولة والقادمة من وادي حمام. ، بالصور.. سيول منقولة تقطع الطريق العام شمال السليل ،

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