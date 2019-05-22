- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
سَجّل سد وادي محافظة رنية اليوم حالة فيضان، عقب ارتفاع منسوب مياه الأمطار التي توالى هطولها منذ أيام عدة، وسط توقّعات باستمراريتها.
وساهمت الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة خلال الأيام الماضية - ولا تزال تشهدها - في خفض درجة الحرارة، فيما خرج الأهالي للتنزه، وتناول الإفطار الرمضاني خارج المنازل. كما ساهمت الأمطار في عودة الحياة والمياه للآبار الجوفية.
من جهتها، كثّفت الفرق الميدانية للدفاع المدني توجيه رسائلها ونداءاتها التحذيرية بالابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول، أو التنزه بالقرب من سد المحافظة.
وكانت محافظة رنية التابعة لمنطقة مكة المكرمة، تعتمد بشكلٍ رئيس على المياه الجوفية التي أوشكت على الجفاف، إلا أن موسم هطول الأمطار أعاد لها الحياة، وحوّل مراتع الماشية إلى واحَة ربيعية خضراء.
شاهد.. فيضان في سَد "وادي رنية".. والأهالي يخرجون للتنزه
سَجّل سد وادي محافظة رنية اليوم حالة فيضان، عقب ارتفاع منسوب مياه الأمطار التي توالى هطولها منذ أيام عدة، وسط توقّعات باستمراريتها.
وساهمت الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة خلال الأيام الماضية - ولا تزال تشهدها - في خفض درجة الحرارة، فيما خرج الأهالي للتنزه، وتناول الإفطار الرمضاني خارج المنازل. كما ساهمت الأمطار في عودة الحياة والمياه للآبار الجوفية.
من جهتها، كثّفت الفرق الميدانية للدفاع المدني توجيه رسائلها ونداءاتها التحذيرية بالابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول، أو التنزه بالقرب من سد المحافظة.
وكانت محافظة رنية التابعة لمنطقة مكة المكرمة، تعتمد بشكلٍ رئيس على المياه الجوفية التي أوشكت على الجفاف، إلا أن موسم هطول الأمطار أعاد لها الحياة، وحوّل مراتع الماشية إلى واحَة ربيعية خضراء.
22 مايو 2019 - 17 رمضان 1440
07:57 PM
إثر استمرار هطول الأمطار.. و"المدني" محذراً: ابتعدوا عن بطون الأودية
سَجّل سد وادي محافظة رنية اليوم حالة فيضان، عقب ارتفاع منسوب مياه الأمطار التي توالى هطولها منذ أيام عدة، وسط توقّعات باستمراريتها.
وساهمت الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة خلال الأيام الماضية - ولا تزال تشهدها - في خفض درجة الحرارة، فيما خرج الأهالي للتنزه، وتناول الإفطار الرمضاني خارج المنازل. كما ساهمت الأمطار في عودة الحياة والمياه للآبار الجوفية.
من جهتها، كثّفت الفرق الميدانية للدفاع المدني توجيه رسائلها ونداءاتها التحذيرية بالابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول، أو التنزه بالقرب من سد المحافظة.
وكانت محافظة رنية التابعة لمنطقة مكة المكرمة، تعتمد بشكلٍ رئيس على المياه الجوفية التي أوشكت على الجفاف، إلا أن موسم هطول الأمطار أعاد لها الحياة، وحوّل مراتع الماشية إلى واحَة ربيعية خضراء.
، شاهد.. فيضان في سَد "وادي رنية".. والأهالي يخرجون للتنزه ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. فيضان في سَد "وادي رنية".. والأهالي يخرجون للتنزه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.