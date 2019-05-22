إحالة 4 قضاة إلى المحاكمة التأديبية.. والكشف عن الأسباب

أحال رئيس المجلس الأعلى للقضاء وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ أربعة قضاة إلى المحاكمة التأديبية بعد ارتكابهم تجاوزات مهنية ونظامية لا تتناسب مع مقتضيات القضاء في المملكة، الذي عُرف رجاله بالحصافة والنزاهة والمهنية العالية.
ووفقاً لـ”سبق”، فإن المجلس الأعلى للقضاء برئاسة الصمعاني؛ تلقى تقارير عدة من التفتيش القضائي، قام على أثرها بإحالة مجموعة من القضاة إلى التأديب، غير أن أربعة من القضاة، استدعت المخالفات التي ارتكبوها إنهاء خدماتهم.
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