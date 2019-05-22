بالصور.. إصابة 3 من رجال الدفاع المدني في حريق بـ«صبيا»

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الأربعاء، إصابة ثلاثة من رجالها أثناء مباشرة حريق في محافظة صبيا بمنطقة جازان.

ونشرت «الدفاع المدني» عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صورًا للحادثة، وقالت: «أخمد مدني صبيا حريقًا اندلع في مستودع لإحدى المكتبات، نتج عنه إصابة ثلاثة من رجال الدفاع المدني وثلاثة أشخاص آخرين».

وكان بلاغ قد ورد إلى «مدني جازان»، بشأن اندلاع حريق في مستودعين بمحافظة صبيا، وعند وصول الفرق للموقع اتضح أنَّ الحادث عبارة عن احتراق مستودع لمواد البناء تبلغ مساحته ٣٥×٢٠ تقريبًا ومستودع لإحدى المكتبات تبلغ مساحته ٢٥×٢٠ محترقة كليًّا، حيث تمَّت السيطرة على الحريق من قبل الفرق والحيلولة دون انتشاره للمواقع المجاورة.

ونتج عن الحادث، إصابة ثلاثة أفراد من موظفي الدفاع المدني بإصابات طفيفة وإصابة ثلاثة أشخاص آخرين بإصابات خفيفة، حيث تمَّ نقلهم عن طريق الهلال الأحمر للمستشفى لتلقي العلاج اللازم وهم بصحة جيدة، فيما لا تزال التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الحريق.