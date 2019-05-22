توظيف نزلاء الإصلاحيات في مشروع الهدي والأضاحي خلال موسم حج 1440

بحث مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي مع المديرية العامّة للسجون، اليوم الأربعاء، بحضور عدد من الشركات والمؤسسات المتعاقدة مع المشروع، بناء شراكة لتمكين نزلاء الإصلاحيات والمفرج عنهم للعمل خلال موسم حج هذا العام 1440 في مهن إشرافية وفنية تتناسب مع مؤهلاتهم العملية والعلمية وتتوافق مع احتياجات المشروع من المهن المتعددة.

وأكد المشرف على المشروع رحيمي أحمد رحيمي، أن هذا الاتفاق يعدّ الأول من نوعه لتمكين نزلاء السجون والمفرج عنهم من العمل في موسم الحج، ويرتكز على أهمية دعم العلاقة التكاملية بين مشروع المملكة للهدى والأضاحي والمديرية العامة للسجون لتأسيس مفهوم جديد للاستثمار في طاقات النزلاء والاستفادة من الخبرات التراكمية في المشروع لتشغيلهم ولتهيئتهم لسوق العمل.

وبين رحيمي أن الاتفاقية ستدخل حيّز التنفيذ في حج هذا العام 1440.