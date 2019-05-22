مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع سلال رمضانية في مخيمي الزعتري والأزرق

استفاد منها 13 ألفًا و600 لاجئ سوري

يستمرّ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في الأردن، وبالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR) والمجلس النرويجي للاجئين (NRC) بتوزيع السلال الغذائية الرمضانية على اللاجئين السوريين في مخيمي الزعتري والأزرق. وبلغ عدد الأفراد المستفيدين من توزيع السلال الرمضانية في المحطة السابعة هناك 13.634 سوريًّا؛ ليبلغ حجم المواد الغذائية الموزعة 105 أطنان. وتشتمل سلة الغذاء الرمضانية الواحدة على حزمة متكاملة من الموادّ الغذائية الأساسية والمتنوعة والتي تلبّي احتياجات الاشقاء اللاجئين السوريين داخل المخيمات.

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