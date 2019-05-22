بر الدرب توزع 1600 سلة رمضانية

1600 سلة رمضانية
قال رئيس مجلس إدارة الجمعية حسن خزيم لـ«دوت الخليج» إن «الجمعية وزعت أكثر من 1600 سلة غذاء رمضانية لأكثر من 200 أسرة مستفيدة، حيث تحتوي السلة على المواد الغذائية الضرورية والأساسية لاستهلاك الأسر في الشهر الفضيل».
وأضاف أن برنامج «السلات الغذائية يلبي احتياج العديد من الأسر المحتاجة وفق ما تحتاجه الأسرة من حيث عدد أفرادها ومدى احتياجهم، وذلك ضمن آلية توزيع تضمن معرفة سير العمل، والتأكد من استلام الأسر المدرجة في القوائم المستفيدة من برامج الجمعية»، مشيرا إلى أن الجمعية توزع السلة على مدار العام شهرياً.
مشروع الزكاة والكسوة
بين خزيم أن «الجمعية تقوم هذه الأيام بالإعداد المبكر لتوزيع المساعدات العينية والغذائية التي دأبت على تنفيذها في العيد من منطلق رسالتها الاجتماعية والثقافية، وقامت لجنة من الباحثين أيضاً بزيارة عددٍ من الأسر للاطلاع على أحوالهم وتقديم يد العون والمساعدة إذا دعت الحاجة لذلك»، مشيرا إلى أن الجمعية بدأت العمل على مشروع زكاة الفطر وسيتم تحديد نقاط الزكاة، إضافة إلى الإعداد لكسوة العيد لهذا العام.
برامج جمعية بر الدرب المنفذة في رمضان
توزيع 1600 سلة غذائية
توزيع 2000 كرتون تمر
200 أسرة استفادت من السلات الغذائية في رمضان
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