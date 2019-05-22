عصي لتسهيل وصول المكفوفين للحرم

طبّقت رئاسة الحرمين منذ بداية رمضان الجاري 100 مبادرة، منها مبادرة «الطائفون أولا» التي تهدف إلى تسهيل الطواف على المعتمرين، إضافة إلى 13 مبادرة لذوي الهمم والاحتياجات، بغرض تسهيل أدائهم مناسك العمرة، منها توفير العصي البيضاء للمكفوفين.

الطائفون أولا

أوضحت مبادرات الرئاسة، التي اطلعت عليها «دوت الخليج»، أن الرئاسة العامة للحرمين الشريفين أطلقت 100 مبادرة منذ بداية رمضان الجاري، منها مبادرة «الطائفون أولا» والتي جاءت بتوجهات مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، والتي تتمثل في تفريغ صحن المطاف للطائفين، كي تتم إتاحة أكبر مساحة للمعتمرين.

13 مبادرة لأصحاب الهمم والاحتياجات

أبانت رئاسة الحرمين أنها طبقت منذ بداية رمضان الجاري 13 خدمة لذوي الهمم، وذلك لتقديم الخدمات الميسرة لهم لأداء مناسك العمرة، وزيارة المسجد الحرام، من تلك الخدمات توفير خريطة ذوي القدرات الخاصة، تمكنهم من الوصول بطرق أسرع للحرم، إلى جانب تجهيز مواقف خاصة بهم داخل مبنى الرئاسة، وإتاحة العصا البيضاء للمكفوفين، وتوفير مصاحف بلغة «برايل» مرفقة بحامل مصاحف، ولن يقتصر الأمر على ذلك، بل تقدم الرئاسة ترجمة لخطب الجمعة والعيدين بلغة الإشارة.

كراسي خاصة

أكدت الرئاسة توفير كراسي خاصة لذوي الاحتياجات، وحافظات خاصة بهم لتوفير مياه زمزم مبردة، مع الحرص على توفير دورات مياه خاصة بهم، ولتيسير تنقلهم من المسجد الحرام إلى ساحات الحرم تم توفير عربات الجولف لنقلهم، مع مراعاة توفير خرائط إرشادية بلغة «برايل» بلغ عددها 100 خريطة، وتوفير 500 من رموز الإرشادية للمسجد الحرام، وعربات خاصة لحمل حاويات زمزم لداخل الحرم مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.

كبار السن

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عملت الرئاسة على توفير سبل الراحة للمعتمرين وكبار السن من ذوي الاحتياجات، إذ تم توفير سجادات صلاة ومسندة للظهر في آن واحد لكبار السن، متوافرة بكل أرجاء المسجد الحرام.

أبرز الخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات في الحرم هذا العام

- خريطة لذوي القدرات الخاصة تمكّنهم من الوصول بطرق أسرع للحرم

- تجهيز مواقف خاصة بهم داخل مبنى الرئاسة

- إتاحة العصا البيضاء للمكفوفين

- توفير مصاحف بلغة «برايل» مرفقة بحامل مصاحف

- ترجمة خطب الجمعة والعيدين بلغة الإشارة