السعودية اليوم / وكالة المسجد النبوي تكثف جهودها اليومية لنظافة وتطهير المسجد النبوي وتهيئته للمصلين



المدينة المنورة 17 رمضان 1440 هـ الموافق 22 مايو 2019 م واس

كثفت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة بإدارة التطهير والسجاد التابعة للإدارة العامة للشؤون الخدمية أعمالها وجهودها اليومية بعد الإفطار خلال شهر رمضان المبارك وذلك للعمل على تهيئة المسجد النبوي للزوار والمصلين.

وأوضح مدير إدارة التطهير والسجاد خالد بن معلث الرحيلي أن الإدارة تقوم بتكثيف أعمالها خلال هذه الفترة من خلال العمل على تهيئة المسجد النبوي وجعله مكاناً نظيفاً ومناسباً للصلاة والعبادة حرصاً منها على توفير أرقى وأعلى مستويات الخدمة للزوار والمصلين وذلك تسهيلاً لهم لأداء عباداتهم بكل يسر وسهولة.

وبينّ الرحيلي أن الإدارة عملت على تكثيف العاملين في المسجد النبوي وساحاته الخارجية للعمل على إزالة النفايات وذلك حفاظاً على نظافة المسجد , مضيفاً أن الإدارة وفرت مكائن غسيل خاصة لغسل الأرضيات داخل الحرم النبوي وفي الساحات وذلك للارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة في المسجد النبوي .

// انتهى //

19:54ت م

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