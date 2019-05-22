السعودية اليوم / رئيس هيئة "الغذاء والدواء" يلتقي المراجعين في ميناء جدة الإسلامي



جدة 17 رمضان 1440 هـ الموافق 22 مايو 2019 م واس

التقى معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي، مراجعي فرع الهيئة بمنفذ ميناء جدة الإسلامي من المخلصين الجمركيين والمستوردين، واستمع إلى استفساراتهم وآرائهم في الخدمات المقدمة لهم، ومقترحاتهم لتعزيز الأداء ومستوى الخدمات.

كما تفقد الدكتور الجضعي سير العمل لتطبيق خطة الهيئة الرقابية في المنفذ، والخدمات التي توفرها مثل الاستعلام عن الشحنات عبر منصة «تبادل» ونظام الفسح الالكتروني، ومسار المعاملات في الميناء من خلال شاشات العرض.

وأكد الرئيس التنفيذي خلال لقائه موظفي فرع الهيئة أهمية الدور الذي يقوم به موظفو "الغذاء والدواء" لإيجاد منظومة رقابية فعّالة تضمن سلامة الغذاء والدواء والأجهزة الطبية ومنتجات التجميل والمبيدات والأعلاف.

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19:52ت م

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