رياضي / اختتام منافسات "لحمة وطن" الرمضانية في رابغ غداً



جدة17 رمضان 1440 هـ الموافق 22 مايو 2019 م واس

تختتم غداً منافسات بطولة "لحمة وطن" الرمضانية بمركز حجر في محافظة رابغ ، التي انطلقت فعالياتها مطلع شهر رمضان برعاية محافظ رابغ ايمن بن مبيريك ، وبإشراف الهيئة العامة لرياضة وشراكة اجتماعية من عدد من الجهات الحكومية بالمحافظة .

وتشهد ختام البطولة لقاء فريقي شباب قويزة ، وصقور حجر .

ووجهت اللجنة المنظمة دعوتها لجميع الجماهير

// انتهى //

19:52ت م

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جدة17 رمضان 1440 هـ الموافق 22 مايو 2019 م واستختتم غداً منافسات بطولة "لحمة وطن" الرمضانية بمركز حجر في محافظة رابغ ، التي انطلقت فعالياتها مطلع شهر رمضان برعاية محافظ رابغ ايمن بن مبيريك ، وبإشراف الهيئة العامة لرياضة وشراكة اجتماعية من عدد من الجهات الحكومية بالمحافظة .وتشهد ختام البطولة لقاء فريقي شباب قويزة ، وصقور حجر .ووجهت اللجنة المنظمة دعوتها لجميع الجماهير الرياضية وعشاق كرة القدم إلى الحضور ومشاركتهم في إنجاح الحفل الختامي للبطولة .// انتهى //19:52ت م0186

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