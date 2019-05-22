السعودية اليوم / وكيل محافظة بارق يقوم بجولات ميدانية على عدد من المرافق الحكومية



محايل 17 رمضان 1440 هـ الموافق 22مايو 2019 م واس

قام وكيل محافظة بارق إبراهيم بن عامر آل منشط أمس بجولة ميدانية على عدد من المرافق الحكومية والمنشآت التي تقع داخل نطاق المحافظة .

وأوضح " آل منشط " أن هذه الجولة تأتي بتوجيه ومتابعة من أمير منطقة عسير التي تهدف إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم وبحث معالجتها مع الجهات المختصة .

وأشار وكيل محافظة بارق آل منشط أنه تم رصد 50 موقعا مخالفا في عدد من المنشأت والمحلات التي تقع على امتداد طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز شمال وجنوب المحافظة, مفيدا أن العديد من هذه المخالفات يحتاج إلى إزالة وإعادة ترميم ، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 م ، مبينا أن جولته الميدانية القادمة ستشمل منشآت القطاع الصحي الحكومي والخاص لإستكمال الحالة التقييم الكامل لها .

رافق الوكيل رئيس البلدية أحمد بن عوض البارقي .

// انتهى //

19:45ت م

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