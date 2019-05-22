السعودية اليوم / أمطار متوسطة على منطقة نجران



نجران 17 رمضان 1440 هـ الموافق 22 مايو 2019 م واس

هطلت اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على مدينة نجران ومحافظة خباش ومراكز الحصينية وبئر عسكر وهدادة، والإجراء المجاورة لها، ارتوت على إثرها الأرض، سالت بعض الأودية والشعاب، ومازالت السماء ملبدة بالغيوم.

ونبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار رعدية تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران ومحافظات بدر الجنوب، وشرورة تستمر حتى الساعة الـ 3 من صباح يوم الخميس.

جعلها الله أمطار خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

19:42ت م

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