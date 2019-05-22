السعودية اليوم / كلية الإعلام والاتصال تفتح باب التسجيل لبرامج الدبلوم العالي



الرياض 17 رمضان 1440 هـ الموافق 22 مايو 2019 م واس

أعلنت كلية الإعلام والاتصال بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عن فتح باب التسجيل لبرامج الدبلوم العالي التالية: (دبلوم الإعلام السياسي، دبلوم الإعلام الصحي، دبلوم الإعلام الرياضي، دبلوم الإعلام التربوي) وذلك خلال الفترة من 17 رمضان إلى 30 شوال 1440هـ .

وللراغبين في التسجيل الدخول على الرابط التالي : https://units.imamu.edu.sa/colleges/cmc/announcements/Pages/announ1.aspx …

// انتهى //

19:37ت م

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