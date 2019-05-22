السعودية اليوم / توقيع اتفاق التعاون الإطاري للربط الكهربائي بين مصر وقبرص واليونان



القاهرة 17 رمضان 1440 هـ الموافق 22 مايو 2019 م واس

شهد رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفي مدبولي اليوم توقيع اتفاق تعاون إطاري بشأن الربط الكهربائي بين مصر وقبرص واليونان عبر جزيرة كريت، لتبادل الطاقة الكهربائية على الجهد العالي ذي التيار المستمر 2000 ميجاوات، بحضور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر.

وأوضح "شاكر" في مؤتمر صحفي عقب توقيع الاتفاق الإطاري أنه تم توقيع اتفاق التعاون الإطاري بين كل من الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركة Euro-Africa interconnector القبرصية، لإجراء دراسة جدوى فنية واقتصادية لمشروع إنشاء خط ربط كهربائي بحري بين مصر، وقبرص، واليونان.

وأشار الوزير المصري إلى أن هذا الاتفاق يأتي في إطار تعزيز أواصر الصداقة بين مصر وقبرص واليونان، وترسيخ دور مصر كمركز إقليمي للطاقة في منطقة شرق المتوسط، وفي ضوء الاهتمام الذي يُوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بمصر لمشروعات الربط الكهربائي.

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19:21ت م

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