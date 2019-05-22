السعودية اليوم / بريطانيا وسلطنة عمان توقعان إتفاقية تعاون جديدة



لندن 17 رمضان 1440 هـ الموافق 22 مايو 2019 م واس

وقع وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت في لندن اليوم مع وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي بن عبد الله إتفاقية لتطوير التعاون الثنائي بين بلديهما في المجالات السياسية والإقتصادية والعلمية والثقافية والتنموية.

وأوضح هانت في بيان رسمي عقب التوقيع أن الإتفاقية تأتي في إطار تعزيز التعاون والشراكة التاريخية بين البلدين، مبيناً أن السلطنة تعد شريكاً أساسياً في قضايا المنطقة وفي مقدمتها تحقيق السلام في اليمن ومنع إيران من الحصول على السلاح النووي.

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19:21ت م

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