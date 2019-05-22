السعودية اليوم/ زوار المسجد النبوي يثنون على جهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين

المدينة المنورة 17 رمضان 1440 هـ الموافق 22 مايو 2019 م واس

إعداد : طارق المطرفي تصوير : سامي العروي

أشاد عدد من زوار المسجد النبوي بالمدينة المنورة بالجهود الكبيرة والخدمات الجليلة والمميزة التي تُقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - يحفظه الله - لزوار بيت الله الحرام وقاصدي المسجد النبوي الشريف خلال شهر رمضان المبارك.

وأكدوا في تصريحات لوكالة الأنباء السعودية "واس" على اهتمام حكومة المملكة العربية السعودية المتواصلة لخدمة الإسلام والمسلمين داخل المملكة والعالم الإسلامي، منوهين بالخطوات والأعمال المتطورة التي تنفذها المملكة من عام لأخر لخدمة الزوار.

وعبر الزائر عبدالوهاب عبدالرزاق من العراق عن فائق شكره على حسن الاستقبال والمعاملة التي قوبل بها عند وصوله لمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، مُشيداً بالخدمات التي تُقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين من خلال توفير كافة الخدمات لضيوف الرحمن وزائري مدينة المصطفى -صلى الله عليه وسلم-.

من جانبه قال الزائر محمد من الهند إن التوسعة العملاقة للحرمين الشريفين وما يصاحبها من توفير الخدمات لزوار المسجد النبوي يُعد أكبر تسهيل لضيوف الرحمن لأداء فرائضهم الدينية والنسك بكل راحة واطمئنان وأمان ، سائلاً الله أن يُديم على المملكة العربية السعودية الأمن والاستقرار نظير ما تقدمه للزائرين من تسهيلات وخدمات جليله.

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بدوره أكد الزائر عبدالله أحمد عبدالله من السودان أن المملكة تذلل العقبات والصعوبات لقاصدي مكة المكرمة والمدينة المنورة,وأن ما شاهده الآن من تطور في الخدمات قد فاق ما شاهده من سنوات مضت, من توسعة وتنظيم وجهود من حكومة المملكة مما سهل عليهم القدوم للعمرة وتوفير فرصة أكبر لأدائها في هذا الشهر الفضيل.

وقال الزائر داد الرحمن من باكستان إن المملكة تقوم بجهود جبارة وكبيرة لخدمة زوار بيت الله بتوفير جميع الخدمات من تسهيل في التنقل وتوفير الوسائل لخدمة المعتمرين، منوهاً بما يشهده الحرمين الشريفين من توسعه عملاقه ، وأن ذلك يدل على اهتمام المملكة وحكومتها بالحج والعمرة ، سائلا الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وحكومة المملكة وشعبها ويجزيهم خير الجزاء.

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18:26ت م

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