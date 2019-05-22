السعودية اليوم / فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة الحدود الشمالية يهيئ مصلى العيد في عرعر



عرعر 17 رمضان 1440 هـ الموافق 22 مايو 2019 م واس

هيّأ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الحدود الشمالية , مصلى العيد الكبير بحي المحمدية بمدينة عرعر لاستقبال المصلين في أول ايّام العيد ، حيث تم تهذيب الأرضية وتسويتها .

كما وجّه المدير العام للفرع مطارد بن دخيل العنزي بالعناية في السور وبإعادة هيكلة الواجهة وتوسيع المداخل وتغيير بالشكل الهندسي للبوابات الجنوبية للمصلى وصَبْغ الأرصفة المحيطة، مثمناً جهود إدارة المشروعات والصيانة والممثلة في قسم الصيانة .

وقد قدّم الشيخ مطارد العنزي شكره لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ لحرصه على مثل هذه التجهيزات التي تهدف لراحة المصلين ، مؤكدا أن الفرع يجد كل الدعم والتوجيه والمباركة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية , كما قدم شكره لأمانة المنطقة على تعاونها الدائم والمستمر للارتقاء بكافة الخدمات.

‏// انتهى //

18:12ت م

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