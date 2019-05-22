فيديو.. المغامسي : يبتلى المرء حين يسافر مع من قل عقله

2019-05-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

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شدّد إمام وخطيب مسجد قباء في المدنية المنورة الشيخ صالح المغامسي على آداب السفر موضحًا أن المرء يُبتلى حين يسافر مع مَن قلّ عقله.

وقال المغامسي خلال حلقة اليوم من برنامج مع القرآن على قناة SBC : إن لكل منا أمورًا يقوم بها في بيته أو في محل إقامته، لكنه في السفر يتخلى عن بعض هذه الأمور، وحين يُبتلى المرء بمَن قلّ عقله في السفر يعود ليروي للناس ما رآه خلال السفر مشيرًا إلى أن هذا درب من دروب الحماقة والجهل.