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رئاسة الحرمين تقدم الرعاية الصحية لـ 3000 في المسجد الحرام
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
استقبلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ما يقارب 3000 حالة صحية، للمعتمرين وقاصدي المسجد الحرام، خلال العشر الأيام الأولى لشهر رمضان المبارك، من خلال العيادات التي توفرها الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية، ممثله في إدارة تنسيق العمل التطوعي، بالتعاون مع جمعية زمزم للخدمات الصحية.
وذكر مدير إدارة تنسيق العمل التطوعي ريان بن محمد المسعودي بأن العيادات عددها عيادتان قائلًا: استقبلت العيادتان خلال العشر الأيام الأولى من شهر رمضان المبارك 2967 حالة، قدمت لهم العيادات الكشف الطبي الأولى، ثم التعامل مع الحالة الصحية أما بصرف العلاج، أو تحويلها للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة.
وقال المسعودي: تقع العيادتان على مدخل غزة بجانب مواقف الرواسي، وتعمل على مدار 24 ساعة، وهي مبادرة بمُسمى (ومَن أحياها) وتأتي ضمن عدة مبادرات أطلقتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، لقاصدي المسجد الحرام.
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