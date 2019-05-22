يتقدمهم نواف بن فيصل .. مغردون ينعنون الشاعر بدر المليحي

2019-05-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

نعى مُغردون على مواقع التواصل الاجتماعي الشاعر بدر المليحي، الذي توفي اليوم الأربعاء، إثر إصابته بنوبة قلبية مفاجئة، وسيُصلى عليه غدًا الخميس بعد صلاة العصر في مسجد الملك خالد في أم الحمام بالرياض.

وأطلق مستخدمو تويتر وسمًا بعنوان: بدر المليحي شارك فيه الأمير نواف بن فيصل وفنانون وشعراء لنعي الشاعر الراحل، وانهالت التعليقات التي تضمنت عبارات الدعاء لـ ” المليحي” بأن يتغمده الله بالرحمة والمغفرة ويجعل مثواه الجنة.

ونعى الأمير نواف بن فيصل الشاعر الراحل قائلًا: “انتقل إلى رحمه الله الشاعر الصديق العزيز بدر المليحي لا حول ولا قوة إلا بالله رحمه الله وغفر له وتقبله في هذا الشهر الكريم. الله يصبر أهله وأحبابه ويجبرهم بمصيبتهم وخالص التعازي لأسرته الكريمة”.

وترحم الفنان راشد الماجد على الشاعر الراحل قائلًا: “خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الصديق والشاعر بدر المليحي رحمه الله، داعين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وقال الفنان رابح صقر: ” رحم الله الصديق بدر المليحي وغفر الله له وأسكنه فسيح جناته، اللهم ألهم ذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

وعلق الفنان حسين الجسمي قائلا: ” إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر ل #بدر_المليحي وارحمه واسكنه فسيح جناتك وصبِّر أهله وأحبابه”.

وعبر الفنان راشد الفارس عن حزنه ومؤازرة أسرة الشاعر الراحل قائلًا: “اللهم اغفر وارحم عبدك بدر المليحي وأسكنه فسيح جناتك أحرّ التعازي لوالديه وإخوانه وأسرته الكريمة، ونسأل الله أن يلهمهم الصبر والسلوان”.

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وكتب مغرد: ” توفاه الله في هذه الأيام المباركة، الله يرحمه ويغفر له، ويصبر أهله ومحبينه، إنا لله وإنا إليه راجعون”، وتابع مغرد آخر: ” اللهم اغفر لعبدك بدر المليحي وتقبله بواسع رحمتك وأسكنه فسيح جناتك وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان”.

وأضاف مغرد ثالث: “خالص التعازي والمواساة للشيخ زيد المليحي بوفاة ابنه بدر المليحي وخالص العزاء لجميع أشقائه ومحبيه وجمهوره وقبيلة سبيع عامة، الله يرحمه ويسكنه جنات النعيم “.

وأشار مغردون إلى صفاته الحسنة وتميزه في عمله، وكتب مغرد ناعيًا الراحل بقوله: ” إنا لله وإنا إليه راجعون فقدت الساحة الفنية شاعرًا مهمًا له بصمة خصوصًا في زمن التسعينات .. رحمة الله عليك يا أبو زيد”.

وقالت مغردة: ” اللهم نحن شهدناه مبتسمًا طيب القلب محبًا للخير في الدنيا اللهم ارحمه واجعل قبره روضه من رياض الجنة اللهم وابعثه في جنتك كما شهدنا مبتسمًا”.

وأضاف مغرد: ” إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا إنّا لله وإنّا إليه راجعون بقلوب مؤمنة ننعي فقيدنا العزيز الغالي صاحب القلب الطيب والوجه البشوش الشاعر المعروف بدر المليحي نسأل الله أن يرحمه ويغفر له وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان”.

وكان شقيق الشاعر الراحل أعلن عبر حسابه في موقع التواصل ”تويتر“ قبل عدة ساعات عن وفاة أخيه قائلًا: ” بقلوب راضية بقضاء الله وقدره،انتقل إلى رحمة الله أخي بدر بن زيد المليحي وسيُصلى عليه يوم الخميس ١٨ رمضان ١٤٤٠هـ، بعد صلاة العصر في مسجد الملك خالد في أم الحمام. وسيقام العزاء في منزلنا في حي الورود بالرياض بعد صلاة التراويح. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وأثرى الشاعر الراحل الساحة الغنائية الخليجية بالعديد من القصائد والأشعار، وتعاون مع عدد كبير من الفنانين الذين غنوا أشعاره منهم راشد الماجد وعبدالله الرويشد ورابح صقر وراشد الفارس وأصيل أبو بكر.

ومن أشهر قصائد الشاعر الراحل: عسى الله يسمح دروبك، وترجع بالسلامة، إذا بتطول الغيبة، ودي أبكي، اشتكى عليك الحال، ريحه هلي، المحبة، أمانة لا تقاطعنا، ولو ابعث سلامه، عاش من شافك، خلك معي، الله كريم ..الله كريم، في أمان الله يا مسافر .. وغيرها.