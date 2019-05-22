الرئاسة الفرنسية: حفتر أبدى الاستعداد لحوار سياسي شامل حين توفر الشروط

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

أعلنت الرئاسة الفرنسية، أن قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، أبلغ الأربعاء في باريس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن الشروط لم تكتمل بعد لإقرار وقف لإطلاق النار حول العاصمة طرابلس، لكنه اعتبر أنه سيكون من الضروري استئناف الحوار السياسي للخروج من الأزمة.

وأضاف بيان الإليزيه، أن الرئيس الفرنسي طالب من جهته حفتر بضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار “في أقرب وقت ممكن”.