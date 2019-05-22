الان تتابع الرئاسة الفرنسية: حفتر أبدى الاستعداد لحوار سياسي شامل حين توفر الشروط والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365
أعلنت الرئاسة الفرنسية، أن قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، أبلغ الأربعاء في باريس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن الشروط لم تكتمل بعد لإقرار وقف لإطلاق النار حول العاصمة طرابلس، لكنه اعتبر أنه سيكون من الضروري استئناف الحوار السياسي للخروج من الأزمة.
وأضاف بيان الإليزيه، أن الرئيس الفرنسي طالب من جهته حفتر بضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار “في أقرب وقت ممكن”.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئاسة الفرنسية: حفتر أبدى الاستعداد لحوار سياسي شامل حين توفر الشروط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.