تفاصيل الوظائف الشاغرة للرجال بالمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بالأحساء

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

أعلنت إدارة المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمبرز في الأحساء عن توفر بعض الوظائف وحاجتها بكوادر وطنية، وفق شروط محددة في الوظائف التالية:

محاسب:

– أن لا يقل المؤهل عن دبلوم

– أن يجيد التعامل مع الحاسب الآلي

– أن يكون لديه الخبرة في الأعمال المكتبية والإدارية

– أن يجتاز المقابلة الشخصية

– أن يكون العمر ما بين 25-50

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خدمات مساندة:

أن لا يقل المؤهل عن المتوسط أو عن الثانوي

– أن يجيد التعامل مع الحاسب الآلي

– أن يكون لديه الخبرة في الأعمال المكتبية والإدارية

– أن يجتاز المقابلة الشخصية

– أن يكون العمر ما بين 25-50

إداري:

– أن لا يقل المؤهل عن الثانوي

-أن يجيد التعامل مع الحاسب الآلي

– أن يكون لديه الخبرة في الأعمال المكتبية والإدارية

– أن يجتاز المقابلة الشخصية

– أن يكون العمر ما بين 25-50

إعلامي:

– أن لايقل المؤهل عن الثانوي

-أن يجيد الأعمال الإعلامية (تصميم – إنتاج – تصوير وإدارة حسابات مواقع التواصل)

– أن يكون لدية الخبرة في الأعمال المكتبية والإدارية

– أن يجتاز المقابلة الشخصية

– أن يكون العمر ما بين 25 – 50

وأوضح إدارة المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد مميزات العمل التي تمثلت في التسجيل في التأمينات الاجتماعية، إجازة أسبوعية لمدة يومين، إجازة سنوية، تأمين طبي، مدة العمل 8 ساعات يوميا.