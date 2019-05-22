الان تتابع تفاصيل الوظائف الشاغرة للرجال بالمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بالأحساء والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365
أعلنت إدارة المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمبرز في الأحساء عن توفر بعض الوظائف وحاجتها بكوادر وطنية، وفق شروط محددة في الوظائف التالية:
محاسب:
– أن لا يقل المؤهل عن دبلوم
– أن يجيد التعامل مع الحاسب الآلي
– أن يكون لديه الخبرة في الأعمال المكتبية والإدارية
– أن يجتاز المقابلة الشخصية
– أن يكون العمر ما بين 25-50
خدمات مساندة:
أن لا يقل المؤهل عن المتوسط أو عن الثانوي
– أن يجيد التعامل مع الحاسب الآلي
– أن يكون لديه الخبرة في الأعمال المكتبية والإدارية
– أن يجتاز المقابلة الشخصية
– أن يكون العمر ما بين 25-50
إداري:
– أن لا يقل المؤهل عن الثانوي
-أن يجيد التعامل مع الحاسب الآلي
– أن يكون لديه الخبرة في الأعمال المكتبية والإدارية
– أن يجتاز المقابلة الشخصية
– أن يكون العمر ما بين 25-50
إعلامي:
– أن لايقل المؤهل عن الثانوي
-أن يجيد الأعمال الإعلامية (تصميم – إنتاج – تصوير وإدارة حسابات مواقع التواصل)
– أن يكون لدية الخبرة في الأعمال المكتبية والإدارية
– أن يجتاز المقابلة الشخصية
– أن يكون العمر ما بين 25 – 50
وأوضح إدارة المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد مميزات العمل التي تمثلت في التسجيل في التأمينات الاجتماعية، إجازة أسبوعية لمدة يومين، إجازة سنوية، تأمين طبي، مدة العمل 8 ساعات يوميا.
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