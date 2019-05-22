الاستعلام عن صلاحية الإقامة 1440 في السعودية والإمارات والكويت وقطر بالخطوات إلكترونياً

تقدم الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية السعودية العديد من الخدمات ومنها الاستعلام عن صلاحية الإقامة 1440 ومعرفة موعد انتهاء الإقامة وموعد تجديدها أيضا، وتتوفر هذه الخدمات عبر موقع أبشر الإلكتروني، وقد تم عمل هذه الخدمة توفيرا للجهد والوقت للمستخدمين والمكاتب الحكومية في المملكة، ويساعد في معرفة موعد نهاية وسريان الإقامة علي الأراضي السعودية، والجدير بالذكر أن الخدمة لها العديد من المزايا الهامة، حيث أنه يمكنك الاستعلام عن سريان الإقامة في السعودية حتي إذا كان المقيم أو الكفيل متواجد خارج حدود المملكة، ومعرفة صلاحية الإقامة لا تقتصر علي المقيم فقط، حيث أن أي أحد معه رقم الإقامة الخاص بالمقيم يمكنه معرفة صلاحية إقامته وما إذا كانت إقامته منتهية أم لا.

خدمة ابشر للاستعلام عن صلاحية الإقامة

يوفر موقع ابشر الإلكتروني الشهير العديد والعديد من الخدمات والتسهيلات التي تهم المقيمين والوافدين علي حد سواء، حيث يمكن عبر بوابة أبشر استخراج التأشيرات والاستعلام عن البصمة واحقية المستخدم بالقيام بالحج والعديد من التسهيلات الأخرى.

الاستعلام عن صلاحية الإقامة 1440

الدخول علي موقع وزارة الداخلية السعودية النقر علي الاستعلامات الإلكترونية اختيار الجوازات من القائمة اختيار الاستعلام عن الإقامة في السعودية إدراج رقم الإقامة في الخانة المخصصة له إدراج الرمز المرئي المكون من 4 أرقام في الخانة المحددة النقر علي عرض حتي تظهر صلاحية الإقامة وموعد تجديدها وانتهائها

رابط موقع وزارة الداخلية السعودية 1440

يمكنكم الدخول علي الموقع الرسمي لوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية من هنا، وهذا للحصول علي العديد والعديد من الخدمات الهامة التي تفيد المقيمين والوافدين إلي المملكة وتوفر عليهم الوقت والجهد.

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خطوات تجديد الإقامة بعد انتهائها إلكترونيا 1440

يتم التجديد عبر بوابة أبشر الإلكترونية، حيث يمكن من خلالها تجديد الإقامة للعمال إلكترونيا، وهذا للعمالة المنزلية أو للمشروعات الصغيرة أو غيرهم، ولا يوجد حاجة في الذهاب إلي المكاتب الحكومية للتجديد.

الدخول علي موقع وزارة الداخلية ابشر

التسجيل كمستخدم جديد أو تسجيل الدخول عبر إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور

النقر علي الخدمات الإلكترونية التي تنسدل منها قائمة ثم اختيار الجوازات ثم تجديد الإقامة

ستظهر صفحة بأسماء جميع العاملين لديك وأمام كل أسم من الأسماء رقم الإقامة وتاريخ الإصدار وتاريخ انتهاء الإقامة وحالة الإقامة

اختيار اسم العامل وستظهر جميع بياناته، ثم يتم اختيار مدة التجديد وقراءة الشروط والأحكام والموافقة عليها والنقر علي تجديد

يمكن تسديد الرسوم إلكترونيا عبر رقم الإقامة وإدراج الحساب البنكي الخاص بك أو عبر مكاتب الجوازات في المملكة، بعد اتباع الخطوات السابقة تظهر آخر صفحة والتي تنبه بنجاح عملية التجديد، ثم عليك اختيار كيفية استلام الوثيقة، والتي تكون بالبريد أو عبر مكاتب الجوازات.

رسوم تجديد الاقامة للوافدين بالسعودية

للوافدين: 650 ريال سعودي.

رسوم المرافقين “للمواليد الجديد أو إدراج تابع من خارج المملكة”: 2000 ريال سعودي.

تغيير المهنة للمغتربين: 1000 ريال سعودي.

نقل الكفالة: 2000 ريال سعودي وذلك للمرة الأولى فقط

الكفالة لثاني مرة: 4000 ريال سعودي.

نقل الكفالة لثالث مرة: 6000 ريال سعودي.

خدمة الاستعلام عن حالة الإقامة والتأشيرة في الإمارات

الدخول علي موقع دبي الآن اختيار نوع الخدمة المطلوبة إدخال الاسم الأول اختيار الجنسية إدراج تاريخ الميلاد اختيار الجنس النقر علي “استعلام”

الاستعلام عن صلاحية الإقامة في الكويت

الدخول علي البوابة الرسمية للجوازات

تسجيل الدخول

اختيار الخدمة المطلوبة

إدخال البيانات المطلوبة في الخانات المحددة لها

النقر علي استعلام

الاستعلام عن الإقامة في قطر

قم بالدخول هنا رابط الاستعلام عن الإقامات.

الضغط على واحدة من (متابعة طلب الإقامة، متابعة طلب تجديد الإقامة)

كتابة الرقم الشخصي

كتابة الأرقام التي تظهر أمامك بشكل صحيح.

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