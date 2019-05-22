شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الجوف يطلع على المشاريع والخدمات البلدية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

استقبل نائب أمير منطقة الجوف الأمير عبد العزيز بن فهد بن تركي بن عبد العزيز، في مكتبه بالإمارة اليوم (الأربعاء)، أمين المنطقة المهندس درويش بن علي الغامدي.

واستعرض نائب أمير المنطقة مع المهندس الغامدي منجزات أمانة المنطقة خلال الفترة الماضية، واطلع على المشاريع والخطط التي تهم المنطقة والخدمات البلدية المُقدمة للمواطن.

وأكد الأمير عبد العزيز بن فهد أهمية الرفع من مستوى الخدمات في مدينة سكاكا ومحافظات ومراكز المنطقة، والعمل على تقديم أفضل الخدمات البلدية للمواطنين والمواطنات، في ظل ما يحظى به القطاع البلدي من دعم لا محدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين.