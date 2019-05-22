شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة الجوف تستقبل أكثر من 650 بلاغاً خلال النصف الأول من رمضان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

استقبل مركز عمليات الطوارئ (940) بأمانة منطقة الجوف أكثر من 650 بلاغاً خلال النصف الأول من شهر رمضان، أغلبها تتعلق بمخالفات صحية في المنشآت الغذائية والجهات ذات العلاقة بالصحة العامة، بما في ذلك تدني مستوى النظافة بالمطاعم وسوء التخزين للأطعمة.

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وأوضح أمين منطقة الجوف المهندس درويش الغامدي، أن نظام البلاغات يتوافق مع كافة الأجهزة الإلكترونية الذكية ويقوم المركز باتباع أفضل الأنظمة في استقبال وتسديد البلاغات، بحيث يتم متابعة البلاغ والتأكد من حل ومعالجة البلاغ وفق مدة زمنية معينة حسب اتفاقية مستوى تقديم الخدمة في وقت قياسي، مع إرسال رسالة (sms) للمُبلِّغ برقم خاص للبلاغ، وأيضاً في حال تم إغلاق البلاغ.

وفي هذا الإطار، ثمَّن الغامدي دور السكّان في دعم الأمانة والتبليغ عن الشكاوى والتجاوزات.

وأكدت الأمانة أنها ستعمل على مضاعفة الجهود لتلافي أي قصور والتعامل مع جميع البلاغات الواردة إليها بأسرع وقت ممكن.