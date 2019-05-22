شكرا لقرائتكم خبر عن بدء استقبال طلبات نقل معلمات ابتدائيات مكة إلى الروضات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الدهاس (مكة المكرمة) al- بدأت إدارة تعليم منطقة مكة المكرمة استقبال طلبات المعلمات الراغبات في العمل بالمدارس والروضات المطبقة لبرنامج الطفولة المبكرة في مكة المكرمة وقطاعاتها، للعام الدراسي القادم 1440/ 1441هـ. بدأت إدارة تعليم منطقة مكة المكرمة استقبال طلبات المعلمات الراغبات في العمل بالمدارس والروضات المطبقة لبرنامج الطفولة المبكرة في مكة المكرمة وقطاعاتها، للعام الدراسي القادم 1440/ 1441هـ. واعتمدت وزارة التعليم إقامة ٢٨ روضة في مكة المكرمة لانطلاق البرنامج للعام الدارسي القادم. وأوضحت الإدارة أن رابط التسجيل الذي تم تخصيصه خاص فقط لمعلمات المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال، شريطة أن تكون المعلمة معلمة صفوف أولية ضمن قطاع المدارس المقترحة للطفولة المبكرة، والالتزام بالتدريس لمدة عام دراسي كامل، والالتزام بحضور البرامج الوزارية التدريبية الخاصة بالطفولة المبكرةن وأن تكون المعلمة زائدة في مدرستها الأساسية، وفي حال تم ترشيحها للتدريس يتم توجيهها إلى إحدى الرغبات المختارة.



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