شكرا لقرائتكم خبر عن «مدني أُحد رفيدة» يُنقذ قطة علقت فوق منزل ترابي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها)

أنقذت فرقة من الدفاع المدني بمحافظة أحد رفيدة قبل دقائق، قطة صغيرة علقت فوق منزل ترابي مهجور منذ مساء أمس في قرية بني تميم.

وتم إبلاغ عمليات مدني المحافظة من قِبل مواطن، وجرى مباشرة الموقع بعد وقت وجيز، فيما صعد أحد رجال الدفاع المدني عن طريق الآلية فوق سطح المنزل الترابي وقام بالبحث عن القطة داخل المنزل المهجور وإخراجها.

وقدَّم عدد من المواطنين المتجمهرين جزيل شكرهم للدفاع المدني على سرعة التجاوب.