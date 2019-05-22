شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة» تستدعي 129 مركبة هوندا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) أعلنت وزارة التجارة والاستثمار اليوم (الأربعاء)، استدعاء 129 مركبة هوندا «ODYSSEY / PILOT». أعلنت وزارة التجارة والاستثمار اليوم (الأربعاء)، استدعاء 129 مركبة هوندا «ODYSSEY / PILOT». وأوضحت الوزارة عبر «تويتر»، أن الاستدعاء يأتي بسبب خلل في حزام توقيت المحرك قد يؤدي إلى توقف المحرك بشكل مفاجئ مما يزيد من خطر وقوع حادث.



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