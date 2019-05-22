توظيف نزلاء الإصلاحيات في مشروع الهدي والأضاحي خلال موسم حج 1440

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بحث مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي مع المديرية العامة للسجون اليوم، بحضور عدد من الشركات والمؤسسات المتعاقدة مع المشروع، بناء شراكة لتمكين نزلاء الإصلاحيات والمفرج عنهم للعمل خلال موسم حج هذا العام 1440، في مهن إشراقية وفنية تتناسب مع مؤهلاتهم العملية والعلمية، وتتوافق مع احتياجات المشروع من المهن المتعددة.

وأكد المشرف على المشروع رحيمي أحمد رحيمي، أن هذا الاتفاق يعد الأول من نوعه لتمكين نزلاء السجون والمفرج عنهم من العمل في موسم الحج، ويرتكز على أهمية دعم العلاقة التكاملية بين مشروع المملكة للهدي والأضاحي والمديرية العامة للسجون، لتأسيس مفهوم جديد للاستثمار في طاقات النزلاء والاستفادة من الخبرات التراكمية في المشروع لتشغيلهم ولتهيئتهم لسوق العمل، مبينا أن الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ في حج هذا العام 1440.