، شاهد.. "نايف بن ثنيان" يرعى الحفل الختامي لكلية الآداب ،

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رعى عميد كلية الآداب بجامعة الملك سعود، الأمير نايف بن ثنيان آل سعود، الحفل الختامي للأنشطة المختلفة للكلية للعام الجامعي 1439/ 1440هـ؛ وذلك في نادي الشركة السعودية للكهرباء بالرياض، في أمسية رمضانية، بحضور عدد من منسوبي الكلية من أعضاء هيئة التدريس والإداريين والفنيين.
بدأ الحفل بكلمة "بن ثنيان"، نوّه خلالها بالدور الرائد للجهات المشاركة في خدمة العلم والتعليم، والمساهمة بالمشاركة المجتمعية، وأضاف أن ما يميز منسوبي الكلية هو الجد والاجتهاد والعمل الجماعي، كما قدّم عميد الكلية التهنئة للحاصلين على الجوائز التكريمية.
وأشار إلى تميز الكلية في عدد من المجالات والفعاليات العلمية والتعليمية على مستوى الجامعة وخارجها، وقال إن ذلك أتى بتوفيق الله وحده، ثم بدعم مدير الجامعة لجميع كليات ووحدات ومراكز الجامعة المختلفة والدعم الكبير الذي يلقاه التعليم وتلقاه الجامعات من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، ودعا الأمير الدكتور نايف بن ثنيان منسوبي الكلية إلى مواصلة التميز والتنافس العلمي الشريف.
وأكد أهمية المشاركة من الجميع في العملية التطويرية للكلية والجامعة وفق رؤية المملكة 2030، التي يستشرف معها السعوديون النظرة التنافسية العالمية والمستقبلية المشرقة والطموح الوطني بتنمية شاملة مستدامة بإذن الله.
وفي ختام الحفل، كرّم عميد الكلية أعضاءَ هيئة التدريس الحاصلين على جوائز علمية، وكذلك تكريم الموظفين المتميزين لهذا العام، كما تم تكريم المتقاعدين والمحاضرين الذين نالوا مؤخرًا درجة الدكتوراه.
شاهد.. "نايف بن ثنيان" يرعى الحفل الختامي لكلية الآدابصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-22
رعى عميد كلية الآداب بجامعة الملك سعود، الأمير نايف بن ثنيان آل سعود، الحفل الختامي للأنشطة المختلفة للكلية للعام الجامعي 1439/ 1440هـ؛ وذلك في نادي الشركة السعودية للكهرباء بالرياض، في أمسية رمضانية، بحضور عدد من منسوبي الكلية من أعضاء هيئة التدريس والإداريين والفنيين.
بدأ الحفل بكلمة "بن ثنيان"، نوّه خلالها بالدور الرائد للجهات المشاركة في خدمة العلم والتعليم، والمساهمة بالمشاركة المجتمعية، وأضاف أن ما يميز منسوبي الكلية هو الجد والاجتهاد والعمل الجماعي، كما قدّم عميد الكلية التهنئة للحاصلين على الجوائز التكريمية.
وأشار إلى تميز الكلية في عدد من المجالات والفعاليات العلمية والتعليمية على مستوى الجامعة وخارجها، وقال إن ذلك أتى بتوفيق الله وحده، ثم بدعم مدير الجامعة لجميع كليات ووحدات ومراكز الجامعة المختلفة والدعم الكبير الذي يلقاه التعليم وتلقاه الجامعات من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، ودعا الأمير الدكتور نايف بن ثنيان منسوبي الكلية إلى مواصلة التميز والتنافس العلمي الشريف.
وأكد أهمية المشاركة من الجميع في العملية التطويرية للكلية والجامعة وفق رؤية المملكة 2030، التي يستشرف معها السعوديون النظرة التنافسية العالمية والمستقبلية المشرقة والطموح الوطني بتنمية شاملة مستدامة بإذن الله.
وفي ختام الحفل، كرّم عميد الكلية أعضاءَ هيئة التدريس الحاصلين على جوائز علمية، وكذلك تكريم الموظفين المتميزين لهذا العام، كما تم تكريم المتقاعدين والمحاضرين الذين نالوا مؤخرًا درجة الدكتوراه.
22 مايو 2019 - 17 رمضان 1440
05:56 PM
بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس والإداريين والفنيين
رعى عميد كلية الآداب بجامعة الملك سعود، الأمير نايف بن ثنيان آل سعود، الحفل الختامي للأنشطة المختلفة للكلية للعام الجامعي 1439/ 1440هـ؛ وذلك في نادي الشركة السعودية للكهرباء بالرياض، في أمسية رمضانية، بحضور عدد من منسوبي الكلية من أعضاء هيئة التدريس والإداريين والفنيين.
بدأ الحفل بكلمة "بن ثنيان"، نوّه خلالها بالدور الرائد للجهات المشاركة في خدمة العلم والتعليم، والمساهمة بالمشاركة المجتمعية، وأضاف أن ما يميز منسوبي الكلية هو الجد والاجتهاد والعمل الجماعي، كما قدّم عميد الكلية التهنئة للحاصلين على الجوائز التكريمية.
وأشار إلى تميز الكلية في عدد من المجالات والفعاليات العلمية والتعليمية على مستوى الجامعة وخارجها، وقال إن ذلك أتى بتوفيق الله وحده، ثم بدعم مدير الجامعة لجميع كليات ووحدات ومراكز الجامعة المختلفة والدعم الكبير الذي يلقاه التعليم وتلقاه الجامعات من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، ودعا الأمير الدكتور نايف بن ثنيان منسوبي الكلية إلى مواصلة التميز والتنافس العلمي الشريف.
وأكد أهمية المشاركة من الجميع في العملية التطويرية للكلية والجامعة وفق رؤية المملكة 2030، التي يستشرف معها السعوديون النظرة التنافسية العالمية والمستقبلية المشرقة والطموح الوطني بتنمية شاملة مستدامة بإذن الله.
وفي ختام الحفل، كرّم عميد الكلية أعضاءَ هيئة التدريس الحاصلين على جوائز علمية، وكذلك تكريم الموظفين المتميزين لهذا العام، كما تم تكريم المتقاعدين والمحاضرين الذين نالوا مؤخرًا درجة الدكتوراه.
، شاهد.. "نايف بن ثنيان" يرعى الحفل الختامي لكلية الآداب ،
المصدر : الخليج 365
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