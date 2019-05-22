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أقرّ وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم (الأربعاء)، بأن تركيا تستعد لعقوبات أمريكية محتملة؛ بسبب صفقة شراء أنظمة الدفاع الروسية إس- 400.
واعتبر "أكار" في حديث للصحفيين، أن "شراء أنظمة إس- 400 لا يهدف إلا لتلبية احتياجات تركيا الدفاعية ولا يمثل تهديدًا"؛ وفقًا لـ"رويترز".
وذكر أن ربط الولايات المتحدة صفقة إس- 400 بالمقاتلات إف- 35 يُعَد عقبة أخرى.
وتركيا والولايات المتحدة على خلاف بشأن قرار أنقرة شراء أنظمة إس- 400، التي لا يمكن دمجها في أنظمة حلف شمال الأطلسي، وترى واشنطن أن هذه الخطوة ستهدد دور أنقرة في تطوير مقاتلات إف- 35 التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن.
وبرغم أن واشنطن حذّرت أنقرة من مواجهة عقوبات بمقتضى قانون مجابهة خصوم أمريكا عن طريق العقوبات إذا مضت قدمًا في الاتفاق؛ إلا أن تركيا أعلنت أنها تتوقع أن يحميها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وفي محاولة لإقناع تركيا بالتخلي عن الصواريخ الروسية، عرضت الولايات المتحدة بيع أنظمة باتريوت، التي أشار "أكار" إلى أن أنقرة تقيمها.
عقوبات أمريكية وشيكة على تركيا.. "أكار" يعترف والسبب "إس- 400"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-22
أقرّ وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم (الأربعاء)، بأن تركيا تستعد لعقوبات أمريكية محتملة؛ بسبب صفقة شراء أنظمة الدفاع الروسية إس- 400.
واعتبر "أكار" في حديث للصحفيين، أن "شراء أنظمة إس- 400 لا يهدف إلا لتلبية احتياجات تركيا الدفاعية ولا يمثل تهديدًا"؛ وفقًا لـ"رويترز".
وذكر أن ربط الولايات المتحدة صفقة إس- 400 بالمقاتلات إف- 35 يُعَد عقبة أخرى.
وتركيا والولايات المتحدة على خلاف بشأن قرار أنقرة شراء أنظمة إس- 400، التي لا يمكن دمجها في أنظمة حلف شمال الأطلسي، وترى واشنطن أن هذه الخطوة ستهدد دور أنقرة في تطوير مقاتلات إف- 35 التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن.
وبرغم أن واشنطن حذّرت أنقرة من مواجهة عقوبات بمقتضى قانون مجابهة خصوم أمريكا عن طريق العقوبات إذا مضت قدمًا في الاتفاق؛ إلا أن تركيا أعلنت أنها تتوقع أن يحميها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وفي محاولة لإقناع تركيا بالتخلي عن الصواريخ الروسية، عرضت الولايات المتحدة بيع أنظمة باتريوت، التي أشار "أكار" إلى أن أنقرة تقيمها.
22 مايو 2019 - 17 رمضان 1440
05:52 PM
واشنطن حذّرت أنقرة من مغبة إتمام الصفقة مع روسيا
أقرّ وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم (الأربعاء)، بأن تركيا تستعد لعقوبات أمريكية محتملة؛ بسبب صفقة شراء أنظمة الدفاع الروسية إس- 400.
واعتبر "أكار" في حديث للصحفيين، أن "شراء أنظمة إس- 400 لا يهدف إلا لتلبية احتياجات تركيا الدفاعية ولا يمثل تهديدًا"؛ وفقًا لـ"رويترز".
وذكر أن ربط الولايات المتحدة صفقة إس- 400 بالمقاتلات إف- 35 يُعَد عقبة أخرى.
وتركيا والولايات المتحدة على خلاف بشأن قرار أنقرة شراء أنظمة إس- 400، التي لا يمكن دمجها في أنظمة حلف شمال الأطلسي، وترى واشنطن أن هذه الخطوة ستهدد دور أنقرة في تطوير مقاتلات إف- 35 التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن.
وبرغم أن واشنطن حذّرت أنقرة من مواجهة عقوبات بمقتضى قانون مجابهة خصوم أمريكا عن طريق العقوبات إذا مضت قدمًا في الاتفاق؛ إلا أن تركيا أعلنت أنها تتوقع أن يحميها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وفي محاولة لإقناع تركيا بالتخلي عن الصواريخ الروسية، عرضت الولايات المتحدة بيع أنظمة باتريوت، التي أشار "أكار" إلى أن أنقرة تقيمها.
، عقوبات أمريكية وشيكة على تركيا.. "أكار" يعترف والسبب "إس- 400" ،
المصدر : الخليج 365
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