أقامها محدثون للتعدي وتحقيق مكاسب..
أزالت الفرق الرقابية لأمانة الطائف ممثلة ببلدية شمال الطائف الفرعية مجموعة كبيرة من المخيمات والصنادق العشوائية التي أقامها محدثون مخالفون بالأراضي الفضاء بجوار فندق إنتركونتيننتال بغرض التعدي وتأجيرها للراغبين في الاستمتاع بالأجواء الربيعية المطيرة التي تشهدها المحافظة، وشاركت دوريات الضبط الإداري في مساندة أعمال الإزالة .
وتولت آليات الأمانة أعمال إزالة الخيام وبيوت الشعر والمرافق العشوائية لتأجير الزل ومستلزمات الرحلات الخلوية، وتم تنظيف الموقع من كل المخلفات والشوائب الناجمة عن إقامة هذه الإحداثيات المخالفة، والتي تتكرر في أوقات متفرقة من العام وخاصة في الصيف.
وحذرت أمانة الطائف من مثل هذه التعديات على الأراضي الحكومية وأراضي الغير من أنها ستعرض صاحبها للأنظمة الجزائية الرادعة، وأكدت أنها ستواصل إزالة كل الإحداثيات المخالفة من أنحاء المحافظة، كما أنها خصصت فرقًا رقابية للمتابعة خلال الإجازات والأعياد لكبح مثل هذه التجاوزات.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. أمانة الطائف تزيل خيامًا وبيوت شعر عشوائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.