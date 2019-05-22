بالصور.. أمانة الطائف تزيل خيامًا وبيوت شعر عشوائية

أزالت الفرق الرقابية لأمانة الطائف ممثلة ببلدية شمال الطائف الفرعية مجموعة كبيرة من المخيمات والصنادق العشوائية التي أقامها محدثون مخالفون بالأراضي الفضاء بجوار فندق إنتركونتيننتال بغرض التعدي وتأجيرها للراغبين في الاستمتاع بالأجواء الربيعية المطيرة التي تشهدها المحافظة، وشاركت دوريات الضبط الإداري في مساندة أعمال الإزالة .

وتولت آليات الأمانة أعمال إزالة الخيام وبيوت الشعر والمرافق العشوائية لتأجير الزل ومستلزمات الرحلات الخلوية، وتم تنظيف الموقع من كل المخلفات والشوائب الناجمة عن إقامة هذه الإحداثيات المخالفة، والتي تتكرر في أوقات متفرقة من العام وخاصة في الصيف.

وحذرت أمانة الطائف من مثل هذه التعديات على الأراضي الحكومية وأراضي الغير من أنها ستعرض صاحبها للأنظمة الجزائية الرادعة، وأكدت أنها ستواصل إزالة كل الإحداثيات المخالفة من أنحاء المحافظة، كما أنها خصصت فرقًا رقابية للمتابعة خلال الإجازات والأعياد لكبح مثل هذه التجاوزات.