«الشورى» يطالب هيئة المدن الصناعية بـ«المزايا التنافسية» للمناطق

طالب مجلس الشورى، اليوم الأربعاء، الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية بإبراز المزايا التنافسية للمناطق وحث المستثمرين على الاستفادة من هذه المزايا لبعض المناطق، وإيجاد صناعات تمتاز بها تلك المناطق كالصناعات القائمة على الإنتاج الزراعي والحيواني والثروة السمكية.

وعقد «الشورى»، جلسته العادية الـ44 برئاسة الدكتور يحيى الصمعان، طالب خلالها الهيئة بالاستفادة من اللقاءات والمؤتمرات والمعارض لإبراز قوة ومتانة الاقتصاد السعودي وفق رؤية المملكة 2030، وتعزيز جسور التعاون من خلال آلية تكاملية مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، بما يسهم بالارتقاء بمستوى الأداء فيها.

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من جهة أخرى، ناقش المجلس، التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة للعام المالي ١٤٣٨- ١٤٣٩هـ، حيث طالب عضو «الشورى» الأمير الدكتور خالد آل سعود أن تكتفي مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بدور المنظم في قطاع الطاقة الذرية والمتجددة، وأن تعمل على تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال.

ولفت عضو المجلس الدكتور طارق فدعق إلى أهمية أن توضح مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة دورها في التخلص من النفايات النووية وآلياتها، فيما أكّد العضو الدكتور خالد العقيل أنّه لابد من معرفة تكاليف استخدام الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء وجدواها الاقتصادية.

وأشار عضو المجلس الدكتور محمد الوكيل إلى ضرورة أن تعمل مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة على ابتعاث كوادرها للدراسة في خارج المملكة، مطالبًا بالإسراع في تطوير الهيكل التنظيمي للمدينة، فيما دعا العضو الدكتور وائل الإدريسي، المدينة باتخاذ الخطوات اللازمة لأي طارئ نووي أو إشعاعي وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.