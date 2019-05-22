27 ألف عملية في كتابات العدل المتنقلة

كشفت وزارة العدل عن تقديم كتابات العدل المتنقلة أكثر من 27 ألف عملية للمستفيدين، في 21 مدينة بالمملكة، إلى جانب خدمة الجنود المرابطين في الحد الجنوبي، وأعلنت الوزارة، وصول كتابات العدل المتنقلة إلى كل من: الرياض، جدة، الدمام، الخبر، الظهران، المدينة المنورة، مكة المكرمة، بريدة، عنيزة، تبوك، أبها، خميس مشيط، الأحساء، الجبيل، عرعر، سكاكا، حائل، نجران، جازان، الباحة، الطائف، الحد الجنوبي، وجاءت مبادرة كتابات العدل المتنقلة التي أطلقت في كثير من مناطق المملكة، كخدمة مجانية تقدم لغير القادرين على الحضور إلى مقارّ كتابات العدل من كبار السن «70 سنة أو أكثر»، والمرضى وذوي الإعاقات ونزلاء المستشفيات ودور الرعاية ، إذ يأتي كاتب العدل ليقدم الخدمة في موقع المستفيد، وتتم الخدمة دون الحاجة إلى مراجعة كتابة العدل.



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