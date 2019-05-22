بدر بن سلطان يكرم 238 حافظا و56 معلما للقرآن

نيابة عن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، شهد نائبه الأمير بدر بن سلطان، حفل الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمكة المكرمة السنوي الـ54، والذي عقد بتوسعة الملك عبدالله بن عبدالعزيز بالمسجد الحرام، بحضور الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، ومدير الجمعيات الخيرية بالمنطقة الشيخ فؤاد العمري.

وخلال الحفل، كرم نائب أمير منطقة مكة المكرمة الطلبة الخريجين البالغ عددهم خلال العام الحالي 238 حافظاً، كما كرم 56 معلماً ممن أمضوا 25 عاماً في تعليم القرآن الكريم بالجمعية.