اعتمد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي توزيع الشعار الترحيبي «مرحبا ألف في عسير» لصيف العام الحالي، المزمع انطلاقه خلال شهر شوال على جميع اللوحات الإعلانية والمركبات الخاصة بأمانة المنطقة وبلدياتها. وأوضح الدكتور وليد الحميدي أن اعتماد توزيع الشعار الترحيبي الجديد لـ«صيف عسير» على جميع اللوحات الإعلانية بمدن ومحافظات منطقة عسير وأيضا وضعه على كافة المركبات الخاصة بالأمانة وبلدياتها التابعة، جاء استجابة وتوافقا مع توجيهات أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، الذي أطلق مؤخرا مبادرة «حسن الوفادة» التي تهتم باستقبال ضيوف المنطقة وزوارها، وتتجسد في الكرم والأخلاق والعادات والتقاليد بكافة مدن ومحافظات المنطقة. وأضاف أن الشعار الجديد تم تصميمه وفق التراث الحضاري لمنطقة عسير، وحرصت اللجنة العليا برئاسة أمير المنطقة على أن يرمز إلى هوية المنطقة بكونها إرثاً أصيلاً، وتحرص الأمانة وجميع الجهات الأخرى المشاركة على المحافظة عليه في جميع الشعارات الخاصة بالمهرجانات التي تقيمها على مدار العام. ولفت إلى أن شعار المهرجان جاء مغايراً لجميع الشعارات السابقة، إذ حرصت اللجنة العليا للمهرجان هذا عام على التنوع بشكل كبير، والابتعاد عن التكرار، مع المحافظة على الهوية التراثية لمنطقة عسير.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عسير تتزين بشعار مرحباً ألف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.