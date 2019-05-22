إغلاق 144 منشأة مخالفة في عسير

أتلفت أمانة منطقة عسير وبلدياتها التابعة لها أكثر من 5 آلاف كجم من المواد الغذائية الفاسدة، وذلك ضمن جهود الأمانة للأسبوع الثالث منذ انطلاق حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية على كافة أمانات المملكة. وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أن «الأمانة أتلفت نحو 5.393 كجم من المواد الغذائية الفاسدة، بالإضافة إلى رصد نحو 1035 مخالفة صحية، بجانب إغلاق 144 منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية والمهنية، وذلك بعد أكثر من 1914 جولة ميدانية قام بها المراقبون». وأضاف أن «المخالفات الصحية المرصودة على المنشآت تنوعت ما بين تدني مستوى النظافة العامة في عدد من المواقع، وسوء تداول وتخزين الأطعمة، وكذلك اعتراض العمالة لعمل المراقبين الصحيين، فضلا عن مخالفة انتهاء التراخيص ومخالفة الاشتراطات المعمول بها وغيرها من المخالفات».



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