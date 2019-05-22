السعودية اليوم / طوارئ أمانة الجوف يستقبل أكثر من 650 بلاغاً خلال النصف الأول من رمضان



سكاكا 17 رمضان 1440 هـ الموافق 22 مايو 2019 م واس

استقبل مركز عمليات الطوارئ 940 بأمانة منطقة الجوف أكثر من 650 بلاغاً وذلك خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك، أغلب هذه البلاغات يتعلق بمخالفات صحية في المنشآت الغذائية والجهات ذات العلاقة بالصحة العامة بما في ذلك تدني مستوى النظافة بالمطاعم وسوء التخزين للأطعمة.

وأوضح أمين منطقة الجوف المهندس درويش الغامدي أن نظام البلاغات يقوم على أفضل الأنظمة في استقبال وتسديد البلاغات بما يتوافق مع جميع الأجهزة الإلكترونية الذكية، حيث يتم متابعة البلاغ والتأكد من حل ومعالجة البلاغ وفق مدة زمنية معينة حسب اتفاقية مستوى تقديم الخدمة في وقت قياسي مع ارسال رسالة (sms) للمبلغ برقم خاص للبلاغ وأيضاً في حال تم إغلاق البلاغ.

وثمن المهندس الغامدي دور أبناء المجتمع في التكاتف مع الأمانة والتبليغ عن أي شكاوى أو تجاوزات أو ملاحظات يرونها إدراكا منهم بأهميّة دورهم في المجتمع، مؤكداً أن الأمانة تعمل على مضاعفة الجهود والتعامل مع جميع البلاغات الواردة إليها بأسرع وقت ممكن مع تطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين.

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18:05ت م

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