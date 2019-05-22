السعودية اليوم / فرع الشؤون الإسلامية بالجوف يقوم بصيانة 63 جامعاً و181 مسجداً



سكاكا 17 رمضان 1440 هـ الموافق 22 مايو 2019 م واس

قام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الجوف خلال الأيام الماضية بصيانة أكثر من 63 جامعاً و 181 مسجداً ، فيما بلغ عدد الجولات التفقدية الجوامع والمساجد 257 جولة، وذلك بعد إطلاق مبادرة الفرع للعناية بالمساجد تحت شعار " مساجدنا كلنا مسؤول " .

وأوضح المدير العام لفرع الوزارة الشيخ محمد بن عمر السائح أن المبادرة نجحت نجاحاً كبيراً ، قدمت للمساجد والجوامع جميع الخدمات الطارئة ومعالجة البلاغات والعمل على إصلاحها، والتي تأتي بدعم من معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ ، الذي يحرص كل الحرص على أهمية العناية بالمساجد ليقيم المسلمون شعائرهم بكل يسر وسهولة تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 ، وتطلعات القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - .

// انتهى //

18:03ت م

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