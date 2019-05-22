السعودية اليوم / تعاوني الباحة يسير رحلات لأداء العمرة لـ 400 معتمر



الباحة 17 رمضان 1440 هـ الموافق 22 مايو 2019 م واس

سير المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمدينة الباحة، خلال النصف الأول من شهر رمضان عدد من الرحلات لأداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان المبارك، حيث بلغ عدد المستفيدين 400 معتمر.

وتستهدف رحلات العمرة التي ينظِّمها المكتب بشكل أساسي المسلمين الجدد بغية توثيق علاقتهم بدينهم، حيث تتضمن فعاليات العمرة دروسًا وكلمات وعظية يقدِّمها الدعاة في الطريق إلى مكة المكرمة والعودة منها.

ووفر المكتب مشرفين ومترجم لشرح مناسك العمرة والزيارة للمعتمرين، وتشتمل الرحلة على برنامج دعوي للمعتمرين وتوفير الوجبات الغذائية لهم.

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18:03ت م

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