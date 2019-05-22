

الطائف 17 رمضان 1440 هـ الموافق 22 مايو 2019 م واس

تسلمت جامعة الطائف، ممثلة بمركز المحاكاة والتدريب الطبي بالجامعة، شهادة جمعية القلب الأمريكية الدولية واعتماده مركزاً للتدريب لبرامج الإنعاش القلبي الرئوي.

وجرى تسلم شهادة الاعتماد خلال لقاء وكيل جامعة الطائف للشؤون الأكاديمية والتطوير الدكتور عبدالرحمن الأسمري، بالمدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الجمعية القلب الأميركية الدولية زهراء الهلالي.

وأوضحت المشرفة على مركز المحاكاة والتدريب الطبي بجامعة الطائف الدكتورة إباء فلمبان، أن المركز يقدم خدماته التعليمية والتدريبية لبرامج التعليم الطبي والصحي لجميع الكليات الصحية؛ باختلاف تخصصاتها، مبينة أن الطرق التقليدية في التعليم والتدريب هي أساس التعليم الصحي، وتعد أساليب المحاكاة المتقدمة والواقع الافتراضي من أفضل وأحدث الطرق العلمية المستخدمة في مركز المحاكاة والتدريب الطبي بجامعة الطائف لتدريب طلاب الكليات الصحية وتمكينهم من تعلم المهارات الحديثة، وتطبيقاتها خلال سنوات التعلم والممارسة الطبية.

وأفادت أن المركز يهدف إلى رفع كفاءة الممارسين الصحيين وطلبة البكالوريوس والدراسات العليا، من خلال تقديم برامج تدريبية ومحاكاة ذات جودة عالية تخدم المجتمع وتدعم الأبحاث العلمية، وتوفير كفاءات بشرية مؤهلة ومدربة وبيئة تعليمية تدريبية ذات ثراء علمي وتكنولوجي وفق متطلبات حديثة في مجال التدريب الطبي.

وكرم الدكتور الأسمري، بالتعاون مع جمعية القلب الأمريكية، المواطن سالم الشيباني، لمبادرته في إنقاذ الطفل هتان القرشي، وانقاذه من الغرق في احدى حدائق مدينة الطائف، بعد تطبيقه تعليمات الإنعاش القلبي الرئوي التي تدرب عليها سابقاً.

وجرى التكريم في حضور عائلتي الشيباني والقرشي، وممثلي فريق "متطوعي مدد" لعملهم المتفاني في نشر ثقافة الإنعاش الرئوي وتوضيح أهميته.

وكان مركز المحاكاة والتدريب الطبي بجامعة الطائف قد خصص برنامجاً لتقديم دورات مختلفة للعموم، وخاصة مقدمي الرعاية الصحية في علوم الإنعاش والتدخل السريع لإنقاذ حياة المصابين، بالشراكة مع جمعية القلب الأميركية.

// انتهى //

17:45ت م

0151





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مركز المحاكاة بجامعة الطائف يتسلم اعتماداً للتدريب على الإنعاش القلبي الرئوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.