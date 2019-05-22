اقتصادي / مؤشر بورصة كراتشي يحقق اترافعاً قياسياً



إسلام آباد 17 رمضان 1440 هـ الموافق 22 مايو 2019 م واس

أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية اليوم على ارتفاع قياسي بلغ 3.45% أي ما يعادل 1195 نقطة، وأقفل عند مستوى 34637 نقطة.

وبلغ حجم التداول 140769070 سهماً نفذت في 338 صفقة، ارتفعت خلالها القيمة السوقية لأسهم 274 شركة، وتراجعت قيمة أسهم 54 شركة، واستقرت قيمة أسهم 10 شركات.

وسيطرت أسهم شركات التكنولوجيا والاتصالات وقطاع الطاقة والأسمنت على التداول الإيجابي في البورصة.

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17:07ت م

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