السعودية اليوم / إيقاف مهاجرين غير شرعيين في تونس



تونس 17 رمضان 1440 هـ الموافق 22 مايو 2019 م واس

أوقف الحرس البحري التونسي 35 مهاجراً غير شرعي بمحافظة المهدية في محاولة منهم لاجتياز الحدود البحرية التونسية في اتجاه الأراضي الإيطالية .

وأفادت وزارة الداخلية التونسية في بيان اليوم ، أنه تم إحالة الموقوفين على الجهات الأمنية المختصة لاتخاذ التدابير القانونية اللازمة في حقهم .

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17:04ت م

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