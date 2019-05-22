السعودية اليوم / أمانة الطائف تزيل خياماً وبيوت شعر عشوائية أقامها محدثون



الطائف 17 رمضان 1440 هـ الموافق 22 مايو 2019 م واس

أزالت الفرق الرقابية لأمانة الطائف ممثلة ببلدية شمال الطائف الفرعية مجموعة كبيرة من المخيمات والصنادق العشوائية التي أقامها محدثون مخالفون بالأراضي الفضاء بجوار فندق انتركونتيننتال بغرض التعدي وتأجيرها على الراغبين للاستمتاع بالأجواء الربيعية المطيرة التي تشهدا المحافظة ، وشاركت دوريات الضبط الإداري في مساندة أعمال الإزالة .

وتولت آليات الأمانة أعمال إزالة الخيام وبيوت الشعر والمرافق العشوائية لتأجير الزل ومستلزمات الرحلات الخلوية ، وتم تنظيف الموقع من كافة المخلفات والشوائب الناجمة عن إقامة هذه الإحداثات المخالفة ، والتي تتكرر في أوقات متفرقة من العام وخاصة في الصيف .

وحذرت أمانة الطائف من مثل هذه التعديات على الأراضي الحكومية وأراضي الغير من أنها ستعرض صاحبها للأنظمة الجزائية الرادعة ، وأكدت أن ستواصل إزالة كافة الإحداثات المخالفة من أنحاء المحافظة ، كما أنها خصصت فرقاً رقابية للمتابعة خلال الإجازات والأعياد لكبح مثل هذه التجاوزات .

// انتهى //

16:53ت م

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