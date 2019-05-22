السعودية اليوم / فريق التطوع السياحي بالجوف يعقد لقاءه الأول



سكاكا 17 رمضان 1440 هـ الموافق 22 مايو 2019 م واس

عقد فريق التطوع السياحي بالجوف لقاءه الأول مساء أمس مع الراغبين بالعمل التطوعي، في مبادرة أطلقها فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الجوف.

وبدأ اللقاء بكلمة لمدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالجوف ياسر بن إبراهيم العلي شكر فيها مجموعة من أبناء وبنات المنطقة على حضورهم ورغبتهم في دعم العمل السياحي، وقال : إن هذه المبادرة تأتي ضمن مسارات رؤية المملكة2030, مؤكداً أنها سوف تنعكس بشكل إيجابي على القطاع السياحي بالمنطقة في كافة مجالاتها, لافتاً إلى أن الفرع تواصل مع الجهة المعنية بوزارة العمل والشئون الإجتماعية لمعرفة آلية تسجيل ساعات التطوع.

وقدم شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف ورئيس مجلس التنمية السياحية ،ولصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة ونائب رئيس مجلس التنمية السياحية, لدعمها اللامحدود لتنمية المنطقة والقطاع السياحي،وقدم درعاً تذكاريا لمدير عام مركز الأمير عبدالرحمن السديري الأستاذ حسين الخليفة على استضافته للقاء .

بعدها قدم أخصائي الموارد البشرية بالفرع نايف البليهد شرحاً عن مجالات التطوع السياحي وشملت الأعمال الإلكترونية وتنظيم الفعاليات والأعلام والأعمال المكتبية.

ثم قدم رئيس الفريق سلمان النصيري شرحاً لميثاق التطوع الذي تم إعداده لصياغة هذه المبادرة , كما تم توزيع استمارة التسجيل للراغبين بالعمل التطوعي.

وتعمل هذه المبادرة لتقديم الخبرات للمتطوعين في عدد من المجالات السياحية والإدارية ، وكذلك الاستفادة من الخبرات لدى أعضاء الفريق بما يسهم في دعم وتنمية العمل في القطاع السياحي.

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16:41ت م

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