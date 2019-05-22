

مقديشيو 17 رمضان 1440 هـ الموافق 22 مايو 2019 م واس

ارتفعت حصيلة قتلى الانفجار الذي وقع بالعاصمة مقديشيو اليوم إلى سبعة قتلى على الأقل.

وقال المتحدث باسم الشرطة الصومالية محمد حسين اليوم، إن أكثر من 12 شخصًا أصيبوا جراء الهجوم، لافتا إلى أن معظم الضحايا من الجنود.

واستهدف التفجير الذي تم تنفيذه بسيارة مفخخة نقطة أمنية قرب القصر الرئاسي أثناء فحص الجنود للسيارات على الطريق الرئيسي، وتبنت حركة "الشباب" المتطرفة مسؤوليتها عن الهجوم قائلة إنها استهدفت سيارة تقل مسؤولين حكوميين.

// انتهى //

16:32ت م

0131





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير مقديشيو إلى 19 قتيلا ومصابا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.