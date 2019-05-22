اخبار السعوديه

إسلام لاعب برازيلي دافع عن ألوان 11 نادياً خليجياً

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

انت الان تتابع تفاصيل خبر إسلام لاعب برازيلي دافع عن ألوان 11 نادياً خليجياً والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 22 مايو 2019 04:58 مساءً - أعلن نجم الكرة البرازيلية الأسبق ريكاردو، الأربعاء، اعتناقه الإسلام، على هامش زيارته مدينة جدة ، لتفقُّد أحوال جده.

وظهر ريكاردو، البالغ من العمر 45 عاماً، في مقطع مصور، وهو يشكر الله على نعمة دخوله الإسلام، مؤكداً في الوقت ذاته أن هذا "أفضل قرار اتخذه في حياته".

Advertisements

وكان لاعب اتحاد جدة ومنتخب السعودية سابقاً محمد سويد قد نشر مقطعاً مصوراً وهو بصحبة ريكاردو، لافتاً إلى أنهما "أديا معاً صلاة فجر اليوم السابع من شهر رمضان الفضيل".

ويمتلك اللاعب البرازيلي الأسبق سجلاً حافلاً باللعب لأندية الخليج؛ إذ دافع عن ألوان السد والعربي والأهلي والغرافة والشحانية في قطر، والأهلي والاتحاد والهلال والرائد بالسعودية، إضافة إلى السالمية الكويتي والخليج الإماراتي.

كما ارتدى ريكاردو قميص 4 أندية برازيلية: كورينثيانز، وفاسكو دي غاما، وبوتافوغو وفيتوريا، فضلاً عن فنربهتشه التركي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إسلام لاعب برازيلي دافع عن ألوان 11 نادياً خليجياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج اونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا