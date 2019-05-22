انت الان تتابع تفاصيل خبر إسلام لاعب برازيلي دافع عن ألوان 11 نادياً خليجياً والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 22 مايو 2019 04:58 مساءً - أعلن نجم الكرة البرازيلية الأسبق ريكاردو، الأربعاء، اعتناقه الإسلام، على هامش زيارته مدينة جدة السعودية، لتفقُّد أحوال جده.

وظهر ريكاردو، البالغ من العمر 45 عاماً، في مقطع مصور، وهو يشكر الله على نعمة دخوله الإسلام، مؤكداً في الوقت ذاته أن هذا "أفضل قرار اتخذه في حياته".

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وكان لاعب اتحاد جدة ومنتخب السعودية سابقاً محمد سويد قد نشر مقطعاً مصوراً وهو بصحبة ريكاردو، لافتاً إلى أنهما "أديا معاً صلاة فجر اليوم السابع من شهر رمضان الفضيل".

ويمتلك اللاعب البرازيلي الأسبق سجلاً حافلاً باللعب لأندية الخليج؛ إذ دافع عن ألوان السد والعربي والأهلي والغرافة والشحانية في قطر، والأهلي والاتحاد والهلال والرائد بالسعودية، إضافة إلى السالمية الكويتي والخليج الإماراتي.

كما ارتدى ريكاردو قميص 4 أندية برازيلية: كورينثيانز، وفاسكو دي غاما، وبوتافوغو وفيتوريا، فضلاً عن فنربهتشه التركي.